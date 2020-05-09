İstanbul'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, kendilerini "polis" olarak tanıtıp hesap bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ele geçirildiğini iddia eden kişilerce dolandırıldı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi Kurukahveci Sokak üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan 80 yaşındaki Zeynep Oya K.'yı, geçtiğimiz Çarşamba günü telefonla arayan kişiler, kendilerini "polis" olarak tanıttı.

Yaşlı kadını, adının ve bilgilerinin FETÖ/PDY örgütü tarafından ele geçirildiğini, bankadaki hesap hareketlerinde örgüte para aktarıldığını söyleyen dolandırıcılar, para giriş çıkışı yapılan hesapları incelemeye aldıkları yalanını uydurdu. Zeynep Oya K., bunun üzerine üzerindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyleyerek evine gelen bir şüpheliye, 7 bin dolar ile 8 bin euro para verdi.

Şüpheli, yaşlı kadından para aldıktan sonra evden ayrıldı.

Dolandırıldığını daha sınra fark eden Zeynep Oya K., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü!ne giderek şikayette bulundu. İhbar üzeirne harekete geçen polis, söz konusu olayı gerçekleştirdiği elde edilen kamera görüntülerinde tespit edilen Suriye uyruklu İbrahim N.(18), Mohamed Emin Hac M.(30) ve Mohamad H.(24) isimli adlı 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcıların yapılan üst aramasında Mohammed Emin Hac M.'den Zeynep Oya K.'dan alınan 6 bin 400 dolar para çıktı. Ele geçirilen para dolandırılan yaşlı kadına teslim edilirken, zanlıların hesap hareketlerini inceleyen polis, paranın geri kalanının Şanlıurfa'nın Akçakoca İlçesinde bulunan Suriye uyruklu Salah M.(29) ve Sıreyya El A.(45)'nın hesabına havale yapıldığını belirledi. Bunun üzerine operasyonlarını sürdüren İstanbul polisi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek, parayı alan şüphelilerin bilgilerini aktardı. Yapılan çalışmalar sonucu Akçakoca'da yaşayan Suriye uyruklu Salah M.ile Sıreyya El A. adlı 2 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Mohamad H., Sıreyya El A., Salah A., çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Muhamed Emin Hac M. adlı şüpheli "Adli Kontrol" hükümleri uyarınca serbest kaldı. İbrahim N. Adlı zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)