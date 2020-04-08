Trabzon'un Arsin ilçesinde, Kaymakamlık Vefa Destek Grubu tarafından ilaçları alınarak evine teslim edilen yaşlı kadın, para üstünü "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

İlçenin Yolüstü köyünde yaşayan ve 65 yaşın üzerinde olduğu için yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında evinden ayrılamayan 82 yaşındaki Menşure Çin ve eşi 86 yaşındaki Hüseyin Çin, ilaçlarının bitmesi üzerine Arsin Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nu aradı.

Yaşlı çiftin talebi üzerine Vefa Destek Grubu ekipleri, ilaçları alarak evlerine götürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden ve ekiplerden Cumhurbaşkanına selamlarını iletmesini isteyen yaşlı kadın, ilaç parasının üstü olan 66 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Çin, yanında bulunan kolideki kekleri de polislere ve çocuklara dağıtılması için ekiplere verdi.

Yaşlı kadının para üstü, kampanyaya yatırılmak üzere, ekiplerce Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir'e teslim edildi.