Yaşlı Kadın İnadı Sayesinde 100 Bin TL Dolandırılmaktan Kurtuldu

Yaşlı kadın inadı sayesinde 100 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu
İnadı ile hem dolandırılmaktan kurtuldu hem de dolandırıcıyı yakalattı
Zabit katibinin dolandırıcılık planı yaşlı kadının inadına takıldı
Yaşlı kadın kocasının parayı vermesi konusunda bastonla kendisini dürtmesine dahi aldırış etmedi
DENİZLİ - Denizli Çivril
Adliyesi'nde görev yapan zabıt katibi tarafından 100 bin TL dolandırılmaya çalışılan 65 yaşındaki Server Cengiz, inadı sayesinde hem dolandırılmaktan kurtuldu hem de dolandırıcı zabıt katibini yakalattı.
Çivril Adliyesi'nde geçtiğimiz 4 Ocak ta meydana gelen olayda, Server Cengiz vasii olduğu evlatlığı Mustafa Cengiz
'e, Hollanda
'dan özel bir banka şubesine yatırılan özürlü maaşını alabilmek için avukatları aracılığı ile 'vasi' davası açtı. Dava sürecinde ise banka şubesindeki 100 TL para bloke altına alınarak kullanılmasına izin verilmedi. İddialara göre, Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın içeriğini bilen aynı mahkemenin kaleminde görevli zabıt katibi Engin Pakşi isimli memur ise aile üyeleri ile irtibata geçerek mahkeme hakiminin e-imzalı belgesini usulsüz bir şekilde çıkararak aile verip parayı bankadan çekmelerini sağladı. Aile üyelerinden parayı dosyaya konulması ve bir hafta sonra geri verilmesi için isteyen Pakşi aile üyelerinin şüphelenip savcılık kalemi ile görüşmesinin ardından gözaltına alınıp ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kocabaş
Kapalı Ceza Evine gönderildi.
"Eşim beni bastonla dürterek Pakşi'yi parayı vermemi söylüyordu
Olayın ardından İhlas Haber Ajansı
muhabirinin ulaştığı Server Cengiz, inadı sayesinde nasıl dolandırılmaktan kurtulduğunu ve dolandırıcı zabit katibini nasıl yakalattığını anlattı. Cengiz, Pakşi'nin ilk olarak kendini cep telefonu ile akşam saatlerinde aradığını söyledi. Kendisinin eşinin yüzde 50 özürlü oğlunu evlatlık aldığını ve onun biriken parasını araba almak için bankadan çekmek için mahkemeye verdiklerini söyledi. Pakşi'nin bu süreçte çalıştığı mahkeme kaleminde dosyayı en ince ayrıntısına kadar okuduğunu ifade eden Cengiz, "Bize tuzak hazırlamış, millete tuzak hazırlamış. Hakimin haberi olmadan belge vermiş. Hakim kararıyla bankacı parayı verdi, onu da kandırdı, hepimizi kandırdı bu çocuk. Herkesi böyle kandırdıkları gibi kandırmaya kalkmış bu çocuk. Ben çocuğa (Pakşi) 'ben sana gelmem parayı da vermem' dedim 'neden?' dedi. Ben şahit olmadan bu parayı sana getirip vermem dedim. Eşimde sürekli beni bastonu ile dürterek parayı vermem gerektiğini söyledi. Ben 2 şahit bulmadıktan sonra amire, memura sormadıktan sonra ben bu parayı o çocuğu vermem dedim, vermeyecektim, kalem odasına para koyulmaz dedim bir de dosyanın arasına koyulup da para alınmaz dedim. Ben vermeyeceğim, şahit bulun gelin öyle vereceğim dedim" şeklinde konuştu.
"5 kuruş da alamadı, ben de vermedim"
Kendisinin eşiyle parayı çektikten sonra adliyeye gittiğini ancak Pakşi'nin yanına çıkmayıp savcılık kalemine giderek olayı anlattığını ifade eden Cengiz, bilgisayardan bakıldığında hakimin mührü ve imzasıyla onun haberi olmadan belgenin çıkarıldığını kaydetti. Savcılıktaki görevlinin olayı hemen mahkeme hakimine bildirdiğini ve onun da apar, topar savcılık kalemine geldiğini belirten Cengiz, o durumda dahi Pakşi'nin kendisine parayı vermesi konusunda ısrar ettiğini dile getirdi. Cengiz, "Çocuk şebeke gibi olmuş biz de kandık. Ama paraya gelince ben pişman oldum. 'Bir hafta kadar kalemde duracak para bizim dosyanın arasında duracak' dedi. O dosyayı biz kaç kere gittik gördük. Bizim dosyalar ve diğer dosyalar çiğneniyordu yerlerde. Bunda var bir iş dedim, vermedim ben savcıya hakime gidip, oraya buraya gidip tanıdığımdan şahit bulup öyle verecektim, şahitli verecektim. Olay hakime duyurulunca hepsi çözüldü, hepsi hakimin eline geçti. 5 kuruş da alamadı, ben de vermedim" diye konuştu.
Öte yandan, Cengiz'in dolandırıcılık yapmaya çalışırken tutuklanan Pakşi hakkında ki şikayetinin halen devam ettiği bildirildi.