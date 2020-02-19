Yaşlı kadın, kar motoru ile ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında, şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın (77), yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112'ye ait kar motoru ile evinden alınarak ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Refahiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt mezrasında oturan Nafiye Apaydın karnından rahatsızlandı. Yaşlı kadının rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle ekiplerce çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yolu açma çalışmalarına başladı ancak kar geçit vermeyince ekipler B planını uygulamaya karar verdi. 112 görevlileri daha fazla vakit geçirmeden kar motorunu yolun açık olduğu bölgeye getirdi. İki sağlık ekibi kar motoruna binerek kısa sürede Apaydın'ın yaşadığı eve ulaştı. Ekiplerin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından Apaydın kar motoruna alarak ambulansın bulunduğu yere getirildi.Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.