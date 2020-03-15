Yaşlı kadın, kendini astı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Emine D. (80), iple kendini evinin tavanına asıp, intihar etti.

Kuyucak'ın kırsal Horsunlu Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Emine D., bu sabah komşuları tarafından evinde iple tavana asılı bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Emine D.'nin cansız bedeni, otopsi için Kuyucak Devlet Hastanesi 'nin morguna gönderildi.

Polis, Emine D.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.