Yaşlı kadın markette sevdiği müziğin çalmasıyla bale yaparak şov yaptı - Son Dakika
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Yaşlı kadın markette sevdiği müziğin çalmasıyla bale yaparak şov yaptı

12.06.2023 11:20

Denizli'de bir markette alışveriş yapan yaşlı kadın, sevdiği müziğin çalmasıyla reyonların arasında bale yaparak çalışanların hayretler içinde izlemesine neden oldu. Market sahibi Şeyma Tüysüz, o anları güvenlik kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Yaşlı kadının dansı ilgi çekerken, market görevlisi İrem Hilal Özçelik ise yaşananları şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete yaşlı kadın alışveriş yapmak için girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan yaşlı kadın, radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti. Bir anda oynayarak ilerlemeye başlayan ve ardından elindeki çantayı yere bırakıp ceketini çıkaran yaşlı kadın, alanı adete sahneye çevirdi.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.

ÇALIŞANLAR PAYLAŞTI

Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, "Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında 'Ben sanatçıyım, ben dansçıyım' diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Yaşlı kadını oynadığı esnada gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, "Ben reyon arasında geçerken bir teyze geldi. Bana dedi ki 'Ben dansçıyım, oyuncuyum' diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Yaşlı kadın markette sevdiği müziğin çalmasıyla bale yaparak şov yaptı - Son Dakika


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