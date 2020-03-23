Yaşlı kadın minibüse binebilmek için aracın önüne atladı - Son Dakika

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Yaşlı kadın minibüse binebilmek için aracın önüne atladı
6 saat önce
Yaşlı kadın minibüse binebilmek için aracın önüne atladı.
Yaşlı kadın minibüse binebilmek için aracın önüne atladı
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
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