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Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu

09.02.2022 17:01

Kütahya'da oğlu ile birlikte yaşayan 77 yaşındaki yaşlı kadın, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Tavşanlı ilçesinde oğlu ile birlikte yaşayan Havva Şahin, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Havva Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu
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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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