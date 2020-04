Yaşlı kadın pencereye sıkışan kuşu görünce

DÜZCE(İHA) – Düzce merkezde pencereye sıkışan güvercin, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, sıkışan güvercini kurtarmak için uzun süre çaba harcarken, güvercini sıkışmış şekilde gören yaşlı kadın önce ekiplere haber verdi, ardından da güvercinin çırpınışlarına "Kuş olsam da onu oradan kurtarsam" dedi.



Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında ki boş dairenin havalandırılması için aralık bırakılan pencereye güvercin sıkıştı. Mahalle sakinleri, çırpınan güvercini görünce vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek yaptıkları ilk incelemenin ardından dairenin sahibine ulaşamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracı sıkışık olan binaların arasına giremedi. İtfaiye aracı binanın arasına sığmayınca daire sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri daire sahibinin açtığı kapıdan girerek pencereye sıkışan güvercini kurtardılar. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden alınan güvercini polis ve itfaiye ekipleri veterinere götürdü. Veteriner tarafından detaylı incelemesi yapılan güvercin yeniden polis ve itfaiye ekiplerine teslim edildi. Güvercini veterinere götüren polis memuru "Kuşta bir şey yokmuş. Biraz şoka girmiş. Ancak durumu iyi" dedi. Olayın şoku ile bir süre yerde yürüyen güvercin daha sonra uçarak gözden kayboldu.



Diğer yandan sıkışan güvercini ekiplere haber veren mahalle sakininin annesi, kurtarma çalışmalarını izleyen ve korona virüs nedeniyle evinden çıkamayan Fatma Kurt (83) isimli kadın "Kuş sıkışmış benim kızda itfaiyeye haber verdi. Bende kuş olsam da oraya çıksam onu oradan kurtarsam. Çok üzüldüm çok. Can, can, can" dedi. - DÜZCE