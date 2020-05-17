Yaşlı kadın pencereyi silerken 4. kattan böyle düştü - Son Dakika

Yaşlı kadın pencereyi silerken 4. kattan böyle düştü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, cam silerken 4. kattan düşen yaşlı kadının düşme anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden 61 yaşındaki Fatma K., ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek 4. Kattan aşağıya düşmüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi alınmıştı.

Tedavi altında bulunan Fatma K'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken aynı zamanda Fatma K'nın yere düşme anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan Fatma K'nın düşme anında Fatma K., ilk olarak zemin katta bulunan bir işletmenin sacdan yapılan gölgeliği daha sonra ise asfalt yol içerine düştüğü görüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.