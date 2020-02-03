Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi

7 saat önce

Bursa'da evde tek başına olduğu esnada banyoya giren yaşlı kadın, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

Bursa'da evde tek başına olduğu esnada banyoya giren yaşlı kadın, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Olay, Yıldırım Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı bir apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan Belkıs Öden (75), evde kimsenin bulunmadığı esnada banyoya girdi. Yaşlı kadın banyo yaparken şiddetli lodos yüzünden sönen şofbenden sızan gaz neticesinde zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadına ulaşamayan yakınları, kapıyı açamayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında, yaşlı kadının banyoda hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri banyoda hareketsiz yatan Belkıs Öden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:55:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]