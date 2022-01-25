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Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu - Son Dakika

Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu

25.01.2022 10:47

Bingöl'de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü.

Bingöl'de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi. Sadık Bulduk yönetimindeki 12 M 0045 plakalı otobüsüne binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu

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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu - Son Dakika
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