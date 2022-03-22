Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı

22.03.2022 09:52

İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, "Taksi ne olur beni al" diyerek yalvardı.

İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, "Taksi ne olur beni al" diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi. Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti. Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BU AYIP BİZE YETER"

Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, "Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum" dedi.

"BELEDİYE ARABASI OLMASA KENDİM ALIP GÖTÜRECEĞİM"

Cep telefonu kamerasıyla yaşlı kadını almayan taksileri gösteren otobüs sürücüsü, "Ne olur alsan beni diyor. Bunlar da almadı. Bir tanesi durdu. Adres soracak. Kısa mesafe olduğu için almayacak. Almadı, devam ediyor. Ayıp. Yalvarıyor. 'Ne olur eve bırakın' diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun" diye konuştu.

(Caner Sönmez - Doğan Can Cesur/ İHA)

Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı

YORUMLAR
500
Yaşlı kadın, hastane çıkışı evine gidebilmek için taksicilere böyle yalvardı: Ayakta duramıyorum, ne olur beni alın Yaşlı kadın, hastane çıkışı evine gidebilmek için taksicilere böyle yalvardı: Ayakta duramıyorum, ne olur beni alın Son dakika! 'Ideathon Fikir Maratonu'nu kazanan gençler ödüllendirildi Son dakika! 'Ideathon Fikir Maratonu'nu kazanan gençler ödüllendirildi Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü Yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü

Cerrahpaşa, İstanbul, Fatih, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Ukraynalı doktorlar ülkelerine tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye'ye teşekkür etti!
09:51 Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı!
09:31 Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı
09:22 Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı
09:19 Yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım
09:10 Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor
08:58 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapıldı
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 10:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement