Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın Telefon Dolandırıcılarını Yakalattı

Yaşlı Kadın Telefon Dolandırıcılarını Yakalattı

59 dakika önce

Balıkesir'de yaşlı kadın dolandırıcıları polise yakalattı.

Yaşlı Kadın Telefon Dolandırıcılarını Yakalattı, System.String[]
Balıkesir'de yaşlı kadın dolandırıcıları polise yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, cep telefonuyla ulaştığı 82 yaşındaki S.A.Y.'i, "Kimlik bilgileriniz FETÖ'ye karıştı" diye korkutarak dolandırmak istedi. S.A.Y., polisi arayarak, dolandırıcıların, "Senin yıllar önce nüfus kağıdın kaybolmuş. Adın FETÖ'ye karışmış. Altınları geçici olarak bize ver" dediğini söyledi. S.A.Y., dolandırıcıların kendisine ulaşmış olabileceğini belirterek, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, yaşlı kadının adresine yakını park etmiş araçta bulunan H.K., S.Ş.A. ve E.K.'yı yakaladı. Yakalan şahıslar adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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