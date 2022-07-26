Yaşlı kadın traktörün altında can verdi - Son Dakika
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Yaşlı kadın traktörün altında can verdi

26.07.2022 13:52
Yaşlı kadın traktörün altında can verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde çalışmak için 3 kızıyla birlikte tarlaya giden yaşlı kadın, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde çalışmak için 3 kızıyla birlikte tarlaya giden yaşlı kadın, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Traktörde bulunan yaşlı kadının 3 kızı ise kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Kaza, Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1'i engelli 4 çocuk annesi Hatice Aydın (66), kızları Fatma F., Yeliz Y. ve Nurdane A.'yı yanına alarak 20 ADS 311 plakalı traktörüyle tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Yaşlı kadının kızı Yeliz Y. idaresindeki traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hatice Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralı kurtulan Fatma F., Yeliz Y., Nurdane A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden morga kaldırıldı. Devrilen traktör kepçe yardımıyla yoldan kaldırılırken, yaralanan 3 kardeşin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İşlemlerin ardından Aydın'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına katılan yakınları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hatice Aydın, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın traktörün altında can verdi - Son Dakika

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