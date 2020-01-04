Yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı - Son Dakika

Yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı

6 saat önce

Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı.

Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bük köyünde yalnız yaşayan Sevim Yüksel'e (80) ait evin arka camını kırarak içeri giren iki kişi, Yüksel ile kendisini ziyarete gelen kızını darbedip ellerini bağladı.

Yüzlerinde maske bulunan şüpheliler, evde bulunan 800 lirayı alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendi çabalarıyla ellerindeki ipi çözen Yüksel ve kızı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı

Sevim Yüksel, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması (1)
Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti Büyükçekmece'de otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

Son Dakika Haberleri
21:10 Silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
21:10 Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:08 Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınlar temizlendi - Son Dakika
21:05 Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
21:05 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
20:14 Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:21:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]