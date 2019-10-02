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Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

41 dakika önce

Rize'nin Pazar ilçesinde birkaç gündür haber alınamayan 71 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız kaldığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, System.String[]

Rize'nin Pazar ilçesinde birkaç gündür haber alınamayan 71 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız kaldığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre Pazar Mahallesi Deniz Caddesi Derviş Apartmanı 1. katta yalnız olarak kaldığı öğrenilen 71 yaşındaki Hanım İyice'den birkaç gündür haber alamayan komşuları, evden pis koku gelmeye başladığı için polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açtırarak eve girdiğinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Birkaç gün önce öldüğü tespit edilen kadın otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının apartman dairesine 20 gün önce taşındığı ve çoluk çocuğu olmadığı için evde yalnız kaldığı belirtildi. - RİZE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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