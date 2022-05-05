Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

05.05.2022 15:14
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen D.S.'den (77) yakınları bir süre haber alamadı. Eve gelen torunları, D.S.'yi hareketsiz bir şekilde yatarken görünce, durumu ihbar etti. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. D.S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Kocasinan, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika


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