Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

06.06.2022 11:35
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen Ümmühan G.'den (80) haber alamayan yakınları eve geldiğinde yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken gördü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Ümmühan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hürriyet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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