Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın Yangında Can Verdi

Yaşlı Kadın Yangında Can Verdi

26 dakika önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tek yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tek yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Karalar Mahallesi'nde 86 yaşındaki Saniye Yavuz'un yalnız yaşadığı tek katlı evde odun sobasından sıçrayan kıvılcımların yatağa isabet etmesiyle yangın çıktı. Alevleri fark eden yaşlı kadın odadan çıkmak istese de başarılı olamadı. Dumandan zehirlenen Yavuz, yığıldığı yerde can verdi. Yardım için gelen komşuları kapıyı açamayınca yaşlı kadının evine pencereyi kırıp girdi.

Hareketsiz yerde yatar halde bulunan Saniye Yavuz'un 112 ekiplerinin kontrolünün ardından öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaşlı kadının cenazesi Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

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