Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadın, Yangında Hayatını Kaybetti

Yaşlı Kadın, Yangında Hayatını Kaybetti

31 dakika önce

EDİRNE'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen Mukaddes Güçlüer (80), hayatını kaybetti.

Yaşlı Kadın, Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
EDİRNE'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen Mukaddes Güçlüer (80), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Güçlüer'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Saraçlar Caddesi'ndeki Güçlü Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, içeride Mukaddes Güçlüer'in bulunduğunu öğrendiği dairedeki yangına müdahale etti. Yoğun çaba harcayan ekiplerin çalışması sırasında daireden patlama sesleri geldi. Bu sırada bölgede toplanan kalabalığı, polis ekipleri, anonslar yaparak dağıttı, apartmanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.

Yangını haber alıp gelen Mukaddes Güçlüer'in yakınları, söndürme çalışmalarını endişe içinde izledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. İçeri giren ekipler, Mukaddes Güçlüer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Acı haberi alan Mukaddes Güçlüer'in, aralarında kızı ve oğlunun da bulunduğu yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Güçlüer'in cansız bedeni, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel
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