Son dakika haber: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

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- Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'da 7 kişinin yaşadığı tek katlı betonarme evde çıkan yangında 88 yaşındaki yatalak hasta olduğu öğrenilen kadın hayatını kaybederken dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Bartın'ın Kutlubeydemirci köyü Çalıkoğlu mevkiinde meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler bir anda tüm evi sardı. Alevleri fark ederek uyanan İlyas Küçükdurna evde yaşayanları dışarı çıkardı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale döndü.

Yangında yatalak hasta olduğu öğrenilen 88 yaşındaki Naciye Kök hayatını kaybederken dumanlardan etkilenen Satı Kucık (50), Emel Kaplan (41), Hakan Kucık (28), Mustafa Kaplan (7), Kadir Kaplan ve İlyas Küçükdurna sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan 2'si çocuk 3 kişi il dışına sevk edildi.

Yangın anını anlatan İlyas Küçükdurna, "Çocukların bağırmasıyla kapıyı açtım birden bire alevler yüzüme gelmeye başladı. Arka tarafa yönelip pencereleri kırdım ilk etapta çocukları kurtardım. Tekrar içeri girdim annelerini çıkardım. Onun peşinden babalarını çıkardım. Maalesef teyzemizi kaybettik. Yangın büyük ihtimal sobadan çıktı." dedi.

Yanan evde oturan ailenin Kastamonu'dan Bartın'a hurdacılık yapmak üzere geldikleri ve oturdukları tek katlı betonarme dairede kiracı oldukları öğrenildi.