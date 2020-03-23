Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi - Son Dakika
Son Dakika Genel Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi - Son Dakika

Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi

7 saat önce

Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi O anları anlatan otobüs şoförü; "Bakanlığın talimatını söyledik, ancak dakikalarca ısrar etti, kendisini aracın önüne attı" Zonguldak'ta yasağa rağmen halk otobüsüne binmek isteyen yaşlı kadın kendisini almayan halk otobüsünün...

Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi

O anları anlatan otobüs şoförü; "Bakanlığın talimatını söyledik, ancak dakikalarca ısrar etti, kendisini aracın önüne attı"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yasağa rağmen halk otobüsüne binmek isteyen yaşlı kadın kendisini almayan halk otobüsünün önüne atlayarak dakikalarca direndi. O anları anlatan otobüs şoförü Şenol Öztorun ise "Yaşlılarımıza hörmetimiz sonsuz. Lütfen toplum sağlığı için evde kalın" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşların Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarını engellemek amacıyla yayımladığı genelgenin ardından Zonguldak'ta ilginç bir olay yaşandı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen 70 yaşlarındaki bir kadın, yasağa rağmen halk otobüsüne binmekte direndi. Zaman zaman kendisini otobüsün önüne atan, kapılarını açmaya ve tutmaya çalışan yaşlı kadın; kendisini uyaranlara da tepki gösterdi.

Halk otobüsü şoförünün kendisini almak zorunda olduğunu söyleyerek tepkilerini yineleyen yaşlı kadın dakikalarca direnç gösterdi. Bir ara otobüs şoförü kalkış saatinin gelmesiyle birlikte duraktan ayrılınca yaşlı kadın olay yerinden ayrıldı.

Otobüs şoförü o anları anlatı: "Anlamamakta direniyorlar"

70 yaşın üzerinde olan yaşlı kadının sıklıkla halk otobüsünü kullandığını ancak bakanlığın genelgesinin ardından talimatlara uymak zorunda olduklarını anlatan otobüs şoförü Şenol Öztorun; o anları şöyle anlattı:

"Kendisi 70 yaşın üzerindedir. Bu gün yine geldi araca binmek istedi. Biz kendisine bakanlığın talimat verdiğini, 65 yaş üzeri yolcuların ücretli yada ücretsiz araçlara alınmaması gerektiğini söyledik. Kendisi inanılmaz bir şekilde aracın önüne attı kendisini. Biz güzel bir dille kendisine deklare ettik. Hem kendi sağlığı, hem de toplum sağlığı açısından yasak oludğunu söyledik. Kendisi ısrarla anlamak istemedi. Kendisini aracın önüne attı, sağa sola hakaretler savurmaya başladı. 65 yaş üzeri vatandaşlarda 1 haftadır yaşadığımız problem var. Kendilerine bakanlıklarımızın yasal olarak 'sizin için yasak uygulaması halinde ev kalmanız gerekiyor' defalarca izah ettik. Kendileri bunu anlamamkta, dinlememekte ısrar ederek hem bizim sağlığmıızı hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe sayarak yine kural ihlali yaptılar. Biz kendilerine kuralı anlattık aslında. Elimizden geldiği kadarıyla biz onlara anlatıyoruz. Onlar anlamamakta ısrar ediyorlar. Kendisi ücret vererek bile binmek istediğini söyledi. Biz ücret bile vererek binemeyeceğini söyledik. Bu tamamen halk sağlığını ilgilendiren bir konu. Kendisine söyledik, rica ettik. Konuştuk. Ben de saatim doldu, vaktim geldi. Yavaş yavaş aracımı hareket ettirmek durumunda kaldım. Kendisine tekrar indik, ricada bulunduk. Ama uğraşıyoruz. Yoksa ki benim de annem var, büyüğüm var. Tabi ki yaşlılara elimizden geldiği kadar hürmek etmeye çalışıyoruz. Bu toplum sağlığı, çocuklarımızın sağlığı, kendileri açısından da sıkıntılı bir durum. Ama anlamak istemiyorlar. Hala caddelerde, duraklarda 65 yaş üzeri vatandaşlarımız hala caddelerde ve sokaklarda. Biz elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar. Bundan ilerisine de gidemiyoruz. Biz yaşlılarımızın evde kalmalarını istiyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli.

Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'65 yaş' uyarısı yapan belediye başkanına, bastonuyla vurdu
Halk otobüsüne alınmayınca önüne atladı Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu         
16:01
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir         
15:51
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı         
15:46
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı         
15:18
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin         
14:44
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 02:09:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]