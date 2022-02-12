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Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu - Son Dakika

Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu

12.02.2022 15:18

Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu -77 yaşındaki kadın motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti -Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Serik ilçesinde 6 çocuk annesi 77 yaşındaki kadın, zihinsel engelli oğlunu karayolunda...

Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu

-77 yaşındaki kadın motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti

-Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 6 çocuk annesi 77 yaşındaki kadın, zihinsel engelli oğlunu karayolunda geçen araçların çarpmaması için arkasından koştu. Talihsiz kadın, yoldan geçen motosikletin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Serik D-400 karayolunda saat 18: 10 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen motosikletli, engelli oğlu Hilmi Balcı'yı korumak için yola çıkan Emine Balcı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emine Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Balcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarpması ve kadının yerde sürüklendiği anlar yer aldı.

Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu
Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu
Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu

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Antalya, Engelli, Balcı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın zihinsel engelli oğlunu korumak isterken canından oldu - Son Dakika


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