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Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

31.12.2021 23:57
Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de ters şeritten gelerek yaşlı kadına çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de ters şeritten gelerek yaşlı kadına çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kaza, 15 Aralık'ta Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Önündeki aracı sollayarak ters şeritten gelen 11 DD 791 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Perihan Y.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yerden metrelerce havaya uçarak yere düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan Perihan Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Çalıntı ihbarı yapıldı

Güvenlik kameralarına yansıyan olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce başlatılan inceleme sonucu 11 DD 791 plakalı otomobil kısa süre içerisinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Aynı gün Sakarya Polis Merkezi'ne gelen Erdem A., ruhsat sahibi olduğu 11 DD 791 plakalı otomobilinin çalındığı iddiasıyla müracaatta bulundu.

Şoför güvenlik kamerasında tespit edildi

28 Aralık'ta Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin devraldığı olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, 11 DD 791 plakalı otomobilin, olay saatinin öncesinde ve sonrasında çalıntı müracaatı yapan Erdem A.'nın kardeşi Kamil A.'da olduğu tespit edildi.

Suçlamayı kabul etmedi

Ekiplerin çalışmaları sonucu gece saatlerinde Orhan Oğuz Caddesi üzerinde yakalanan Erdem A. ve Kamil A., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Kamil A.'nın olay saatlerinde otomobilin kendisinde olmadığını iddia etmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları izletildi. Daha sonra suçlamayı kabul etmeyen 18 yaşındaki Kamil A., araçtakinin kendisi olduğunu kabul etti.

Emniyetteki işlemlerinde ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kamil A., adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı
Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı
Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı
Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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