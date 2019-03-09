Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadına Çarptı, Başında Gözyaşı Döktü

Yaşlı Kadına Çarptı, Başında Gözyaşı Döktü

1 saat önce

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a (71), otomobil çarptı.

Yaşlı Kadına Çarptı, Başında Gözyaşı Döktü, System.String[]
ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a (71), otomobil çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uğur için olay yerinde ambulans beklendiği sırada, sürücü Recep Ekici (58) kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

Ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici'nin kullandığı 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Uğur için olay yerine ambulans istendi.  Ambulansın gelmesi beklenirken sürücü Ekici, yaşlı kadının yanı başındaki kaldırıma oturup, gözyaşı döktü.

Ambulasla özel hastaneye kaldırılan Kevser Uğur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ekici ise yapılan alkol kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

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