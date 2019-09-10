Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bodrum katındaki evinde tek başına yaşam mücadelesi veren 68 yaşındaki Ganime Buyday'ın evi sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap platformu gönüllülerinin desteğiyle yenilendi. Kaymakamlık tarafından yaşlılık maaşı da bağlanan Ganime Buyday, "Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Lüleburgaz'da derme çatma evinde yaşam savaşı veren, çocuklarının dahi bakmadığı Ganime Buyday'a ünlü sanatçı Haluk Levent sahip çıktı. Buyday'ın derme çatma evindeki yaşam savaşını gören Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap'ın gönüllülerine çağrıda bulunmuştu. Yapılan çağrı sonrasında harekete geçen Kırklareli Ahbap ekipleri Buyday'ın evinde yaptığı incelemelerden sonra hayırseverlerden destek istedi.



Evi tamamen yenilendi



Yardım çalışmaları doğrultusunda fiyat analizi çıkaran Ahbap ekibi, Ganime teyzenin ihtiyaçlarını belirledi. Bunun ardından sponsorlarla bağlantıya geçen Ahbap ekibine çok sayıda hayırsever yardım sözü verdi. İlk etapta evindeki bütün eski eşyaları atılan Ganime teyzenin evi parke zeminle kaplandı. Ardından yeni mobilyaların döşendiği Ganime teyzeye evi yepyeni bir şekilde ona teslim edildi.



Artık yemeği eksik olmuyor



Ahbap ekibinin yanı sıra Lüleburgaz'daki bir yemek şirketi de Ganime Buyday'a günde 3 öğün yemek götürmeye başladı. Daha önceden buzdolabı tamamen boş olan Buyday'ın evine artık sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün sıcak yemek götürülüyor.



Lüleburgaz Kaymakamı da devreye girdi



Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya da Ganime Buyday'ın yaşadığı drama sessiz kalmadı. Ganime teyzenin durumunu öğrenir öğrenmez harekete geçen Kaya, Ganime Buyday'a yaşlılık maaşı bağlanmasını sağladı. Ganime Buyday daha önce çok daha az miktar olan yoksulluk maaşı alıyordu.



Muhtardan teşekkür



Buyday'ın durumunu duyuran İnönü Mahallesi muhtarı Emre Erbaş da, "Bu süreçte bizlere destekleri veren Haluk Levent ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bunun öncesinde de Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'nın da bize çok büyük destekleri oldu. Belediye başkanımızın da desteği oldu. Daha sonra Ahbap ekibinden aldığımız destekle evimizin içini baştan aşağı yeniledik. Gayet memnunuz. Ganime Teyzemiz evinden çıkmak istemiyor. Bunun için onun yaşam koşullarını en güzel hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.



"Huzura kavuştum"



Yapılan yardımlar karşısında duygulandığını söyleyen Ganime Buyday ise, "Herkese çok teşekkür ederim. Yapılan her şeyden çok memnunum. Evimin büyük eksikliğini giderdiler. Artık evimde huzurluyum. Artık evime dönüp baktığımda içimi huzur ve mutluluk kaplıyor. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah razı olsun sizden" diye konuştu. - KIRKLARELİ