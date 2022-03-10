Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı

10.03.2022 14:54
Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç gün önce Korona virüs bahanesiyle koruyucu tulum giyerek hırsızlık amaçlı girdikleri evde yaşlı kadının ellerini, kollarını ve ağzını koli bandıyla bantlayıp güpegündüz kabusu yaşatan 4 şüpheli polis ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç gün önce Korona virüs bahanesiyle koruyucu tulum giyerek hırsızlık amaçlı girdikleri evde yaşlı kadının ellerini, kollarını ve ağzını koli bandıyla bantlayıp güpegündüz kabusu yaşatan 4 şüpheli polis ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.

Olay, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki S.A. isimli kadın evde yalnız olduğu sırada evinin zili çaldı. Megafondan yaşlı kadına seslenen şahıslar ilaçlama için geldiklerini söyleyerek apartman kapısını açtırdı. Yaşlı kadının dairesinin bulunduğu kata çıkan ve üzerlerinde Korona virüse karşı koruyucu beyaz tulum ve maske bulunan 4 şahıs kadına evde ilaçlama yapacaklarını söyleyerek eve girdi. İçeride elektrikli bir alet çalıştırarak odayı dezenfekte ettiklerini ifade eden şahıslar daha sonra S.A.'ya evin diğer odasına gitmesini söyledi. Evin salonuna geçen yaşlı kadına aniden saldırarak ellerini ve ağızlarını bağlayıp, bağırmaması için ağzını bantlayan şahıslar evde değerli eşya aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat evde kalan ve evin altını üstünü getiren şahıslar daha sonra yaşlı kadının ellerini ve ağzını çözdü. Yaşlı kadını tehdit eden şahıslar kadına olayı kocasına anlatmamasını söyleyerek, "Bu olayı sakın kocana anlatma, yoksa kocanı öldürürüz" diyerek tehdit etti. Kadına tehditler savurup korkutan ve kabusu yaşatan 4 şahıs daha sonra evden hızla çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Kuşadası'nda yakalandılar

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaydan 2 saat sonra şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Kuşadası ilçesinde oldukları bilgisine ulaşan ekiplerin saklandıkları eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yaşları 19 ile 30 arasında değişen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkalarının olduğu belirlenen Ç.T., M.T., U.T. ve S.A. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı
Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı
Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı
Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı

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Koronavirüs, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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