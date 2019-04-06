Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadına Kabusu Yaşattılar.

Yaşlı Kadına Kabusu Yaşattılar.

13 dakika önce

Yaşlı kadına kabusu yaşattılar.

Yaşlı Kadına Kabusu Yaşattılar., System.String[]
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar...Otobüste yardım etme bahanesiyle nerede ineceğini öğrendikleri kadını apartmanda gasp ettiler
74 yaşındaki kadının boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpeleri alıp kaçtığı iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'da otobüste yardım etme bahanesiyle nerede ineceğini öğrendikleri yaşlı kadını apartman içinde gasp ettikleri iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir apartman içinde 74 yaşındaki S.Y,'nin boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpelerin bir kişi tarafından zorla alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti.
Yaşlı kadın ifadesinde, Dokuma'dan bindiği otobüste yanına gelen bir kadının nerede ineceğini sorduğunu daha sonra kadının erkek bir şahsın yanına gittiğini söyledi. Yaşlı kadın durakta inip binaya girdiği esnada, otobüste gördüğü erkek şahsın zorla boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpeleri alıp kaçtığını bildirdi.
Alınan ifade ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şahısları takibe alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Yeşildere Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde gerçekleşen hırsızlık olayının da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Erkek şüpheli R.B.ve kadın şüpheli G.M.S,aynı mahallenin ara sokaklarında polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent, İneği Uçurumdan Düşerek Telef Olan Yaşlı Kadına İki Tane İnek Alındığını Duyurdu ABD'li Şov Yıldızı Kim Kardashian, Dördüncü Çocuğuna Ermeni Adı Koyacak Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:00:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadına Kabusu Yaşattılar.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]