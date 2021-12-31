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Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş - Son Dakika

Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş

31.12.2021 14:21

Edinilen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a (62) çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Kamil A. yakalandı.

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a (62) çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Kamil A. yakalandı. Kamil A.'nın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, kazanın ardından ağabeyi Erdem A.'nın 'Otomobilim çalındı' diyerek polis merkezine başvurduğu tespit edildi.

Kaza, 15 Aralık günü saat 13.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yeni Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Yalçın'a önündeki araçları sollayarak ters şeride geçen 11 DD 791 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, ağır yaralanan Perihan Yalçın ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAMERALARDAN TESPİT ETTİKazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Perihan Yalçın'a çarpıp kaçan otomobili aynı gün park halinde buldu. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra Sakarya Polis Merkezi'ne giden Erdem A.'nın da otomobilinin çalındığını beyan ederek kazayı kendisini yapmadığını söylediği ve çalıntı araç müracaatında bulunduğu ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarından Perihan Yalçın'a çarpıp kaçan sürücünün Erdem A.'nın kardeşi Kamil A. olduğu belirlendi. Erdem A. ile ehliyetsiz sürücü kardeşi Kamil A. yakalanarak gözaltına alındı.GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE SUÇUNU KABUL ETTİErdem A. hakkında kardeşi Kamil A.'nın aldığı otomobili için çalıntı müracaatında bulunduğu için 'suç uydurmak ve yalan beyanda bulunmak' iddiasıyla soruşturma açıldı. Kamil A. ise ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Polisin kamera görüntülerini izletmesinin ardından otomobili kendisinin kullandığını kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kamil A., adliyeye sevk edildi.'2-3 KERE TAKLA ATTIĞIMI BİLİYORUM'Kazanın ardından parçalı kırık tespit edilen sol omzuna ameliyatla platin takılan Perihan Yalçın, yaşadıklarını anlattı. Olay günü market alışverişi için dışarı çıktıklarını belirten Yalçın, "Eşimle ikimiz markete gidecektik. Ters yönden bir araba geldi bana çarptı. 2-3 kere takla attığımı biliyorum. Ses seda yok ve hiç arkasına dönmedi gitti. Ben onun cezasını çekmesini istiyorum. 15 gündür benim de eşimin de psikolojisi bozuldu. Ağrıdan yatamıyorum. Gece gündüz bu ağrıdan duramıyorum, bir de psikolojim bozuldu. En kısa sürede cezasını çekmesini istiyorum" dedi.KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a önündeki araçları sollayıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı, kadının 2 kez takla atıp yaklaşık 20 metre savrulduğu görüldü.


Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş
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Otomobil, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş - Son Dakika
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