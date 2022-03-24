Yaşlı kadına polisten şefkat eli - Son Dakika
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Yaşlı kadına polisten şefkat eli

24.03.2022 12:16
Yaşlı kadına polisten şefkat eli

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.

Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın olduğunu fark eden trafik polisi ekipleri, araçlarını durdurdu. Araçtan inen bir kadın polis, yaşlı kadının koluna girerek güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı. Yaşlı kadının yolun karşına geçmesiyle ışıkta bekleyen araçlar hareket etti.

O anlar ise aracıyla bekleyen Mustafa Akbulut tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - YOZGAT

Yaşlı kadına polisten şefkat eli

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Yozgat, Yerköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadına polisten şefkat eli - Son Dakika


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