Yaşlı Kadına Tokat Atıp, Eşinin Burnunu Kırdığı İddia Edilen O Şoför Konuştu

Yaşlı kadına tokat atıp, eşinin burnunu kırdığı iddia edilen o şoför konuştu "Ben kimseye vurmadım, onlar bana çanta ile vurdu, kamera kayıtları var" "Fenomen olmak isteyen otobüs şoförü dövüyor" "Sabahtan akşama kadar hizmet veriyoruz, yaranamıyoruz, bu şoför düşmanlığı neden anlamıyorum"BURSA...

Yaşlı kadına tokat atıp, eşinin burnunu kırdığı iddia edilen o şoför konuştu

"Ben kimseye vurmadım, onlar bana çanta ile vurdu, kamera kayıtları var"

"Fenomen olmak isteyen otobüs şoförü dövüyor"

"Sabahtan akşama kadar hizmet veriyoruz, yaranamıyoruz, bu şoför düşmanlığı neden anlamıyorum"



BURSA - Bursa'da yaşlı kadına tokat atıp eşinin burnunu kırdığı iddia edilen otobüs şoförü, "Fenomen olmak isteyen otobüs şoförüne saldırıyor, sabahtan akşama hizmet veriyoruz yine de yaranamıyoruz, nedir bu şoför düşmanlığı anlamadım" dedi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 46 yaşındaki İbrahim Kavur, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e tokat attı, 73 yaşındaki eşi Hüseyin Güleç'i de otobüsten indirip darp etti. Olayın ardından sürücü, bölgeden ayrıldı. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güleç çifti, Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenenin ardından Hüseyin Güleç'in burnunda kırık oluştuğu tespit edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezine giden çift, otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

İfade için karakola getirildi

Olayın ardından otobüs şoförü 3 çocuk babası İbrahim Kavur'a ulaşan güven timleri ifadesine başvurmak için polis merkezine getirdi. Avukat eşliğinde ifadesi alınan Kavur yaşlı adamın burnunu kendisinin kırmadığını söyledi. 29 yıldır Bursa'da ikamet ettiğini ve 9 aydır da olayın yaşandığı otobüste çalıştığını belirten Kavur, yaşanan olayı şu şekilde anlattı: "Olay olduğu gün Heykel durağına yanaştım. Orta kapının düğmesine basıldığı için orta kapıyı açtım. Arka kapının düğmesine basılmadığı için arka kapıyı açmadım. Biri arkadan bağırıyormuş, duymadım. Yolcular bana söyleyince arka kapıyı da açtım. 30 - 35 dakika zamanımız var 28 adet durak var, durakların her birinde duracaksın yolcu alıp indereceksin ve dakikaya yetişeceksin. Bunları yapıyoruz ben bunları söylerken ortadan tanımadığım birisi "ne dırdır yapıyon lan" diyerek sinkaflı konuşmaya başladı. Ben de cevap verdim. O sırada yanından biri kalktı ayağa "eşi benim" diyerek çantayla kafama vurmaya başladı. Adama ben vuracaktım da tuttular beni vuramadım" dedi.

Muhabirin 73 yaşındaki Hüseyin Güleç'in burnunun kırılmasını sorması üzerine Kavur, "Ben vurmadım kamera kayıtları var, ben burada yalan konuşmuş olsam, yarım saat sonra kamera kayıtlarından çıkacak. Yalan konuşmaya gerek yok. Hayatımda yalan konuşmadım. Adam bir yere gitmiştir, vurmuştur, vurdurmuştur, diğer şoförlerden de vuran olmuştur yoldan geçen bir sürü şoför var. Bursa'da yüzlerce şoför var. Her gün şoför dövülüyor, şoför dövmek bu aralar moda oldu, fenomen olmak isteyen şoför dövüyor, nasıl olsa şoför kapıları kapatacak, esas duruşta duracak ağzını kapatacak, kulaklarını kapatacak. Ben adam dövmedim, patron halen diyor ki "sen beni anlamıyorsun". ben adamı dövmedim ki adam bana pz....k dedi, ben adamdan şikayetçiyim. Ben kamu hizmeti veriyorum. Amme hizmeti yapıyorum. Sabahın 5'inden gecenin 11'ine kadar çoluğunun, çocuğunun, kızının namusu, canı hepsi bize emanet. Bir kişi çıksın benden şikayetçi olsun desin ki "şu vatandaş benim kızıma yan gözle bakmıştır, benim çocuğuma kötü söz söylemiştir, veya bana hakaret etmiştir, ben yaşlıyım beni durak harici almamıştır, ben engelliyim beni durak harici indirmemiştir" Ben görevini iyi yapmaya çalışan bir şoför olduğum halde bana pz...k diyor. Ben bunları hak etmedim. Bir de şikayetçi olmuş, benim omzum halen ağrıyor, bende onlardan şikayetçiyim" dedi

Önce yaşlı bayanın kendisine çanta ile vurduğunu iddia eden otobüs şoförü İbrahim Kavur, "Ben bayana "sen kimsin neden vuruyorsun" diye sordum. Bana eşi olduğunu söyledi, kendisine kocasına neden sahip çıkmadığını ve böyle terbiyesizce hakaretler ettiğini sordum. Bana "sen kim bilir bu otobüste çalışabilmek için kaç kişinin elinden geçtin. Ben seni şikayet edip attırayım da sen görürsün" dedi. Ben de sinirlenince kendime hakim olamadım ve "n...h attırırsın" diyerek cevap verdim. Tekrar "Pz..k" diye küfür edince ben de onlara ettim" dedi.

Muhabirin yolcuya vurup vurmadığını tekrar sorması üzerine Kavur, "Biri diyor ki bir tane vurmuşum, dışarıda benim arkam dönükken biri bana vurdu omzuma vurdu. Ben kimseye vurmadım. Kavgaya karışan başkaları da vardı. Yüz yüze zaten 2 metreden fazla yaklaşamadım. Patron bana bir sürü laf saydı. "Böyle olursa seni çalıştırmayız" dedi. Ben de "çalıştırma, benim rızkımı Allah veriyor, sen vermiyorsun" dedim. Yolcuları mağdur etmemek için arabayı son durağa götürdüm. Yedek şoför çağırdım. Diğer yolcuları mağdur etmedim" dedi.

Kavur pişman mısın? sorusuna da, "Pişman olmaz mı insan, halka hizmet ediyorsun halktan hakaret işitiyorsun. Adam durağa gelmesine 10 metre var düğmeye basıyor otobüste 75 kişi var tıka basa dolu, aniden frene basamazsın. Çünkü ayaktaki yolcuların düşme tehlikesi var. Yavaşça frene basıyorsun, haliyle durağı biraz geçiyorsun. Yemediğiniz hakaret kalmıyor. Bunların hepsine kulakları kapatıyoruz. Her şeyleri bize emanet, sabahtan akşama kadar hizmet ediyoruz yine yaranamıyoruz. Yine kötü biziz, Ne istiyorlar? Bu şoför düşmanlığı ne? Anlamadım. Şoförlere sahip çıkacak bir kimse yok" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ifadesi tamamlanan otobüs şoförü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü

Özel Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Yaşlı Çifti Darbetti

Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü