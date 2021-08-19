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Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika

Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor

19.08.2021 12:03

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir kadından duyarak başladığı kozalaktan pekmez üretme işini geliştiren 3 çocuk annesi Rahime Nacar, kendi markası ile sattığı pekmezlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor. Elde ettiği pekmezlerin kilosunu internet adresi üzerinden 75 liradan satışa sunan Nacar, Türkiye'nin dört bir tarafına gönderim yaptığını söyledi.

Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi kırsalında yaşayan 3 çocuk annesi Rahime Nacar, ev ekonomisine katkı sunmak için iş arayışına girdi. Yaklaşık iki yıl önce yaşlı bir komşusunun önerisi üzerine kızılçam ağaçlarından kozalak toplayarak pekmez üretim işine giren Nacar, elde ettiği pekmezlerin kilosunu internet adresi üzerinden 75 liradan satışa sunmaya başladı.

Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu

Pandemi sürecinde artan talep üzerine kozalak pekmez işine ağırlık veren Nacar, 'doğadan gelen şifa' isimli kendi markasını da kurarak ev ekonomisine katkı sundu.

12 SAAT ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİYORLAR

Kızılçam ağaçlarının dallarından tek tek topladığı kozalakları 12 saat odun ateşinde pişirdikten sonra bir gün dinlenmeye alan Nacar, elde ettiği doğal pekmezin insan sağlığına faydalı olduğunu ve çeşitli hastalıklara karşı kalkan görevi olduğunu söyledi.

Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK NOKTASINA GÖNDERİYORUM"

Nacar, "Yaptığım iş kozalak pekmezi. Doğadan topladığımız kozalakları kaynatarak pekmez kıvamına getirip vatandaşların beğenisine sunuyorum. Bunu ben yaşlı bir teyzeden duydum onun üzerine de internet üzerinden araştırmaya girdim. Şifalı olduğunu duydum ve yıllar önce de bu pekmezin yapıldığını duydum. Küçük bir tencerede başladım şu anda büyük 3-4 kazanlarda hazırlıyorum. Önce yüksek dağlardaki kızılçam ağaçlarından kozalakları topluyorum. Topladıktan sonra yıkama işi ve daha sonra kazanlarda pişiriyoruz. Pekmez kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz. E-ticaretimiz, sosyal medya ve kendi çevremizde bu ürünü satıyorum. Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyorum. Özellikle pandemi döneminde her yaştan insan tercih ediyor" dedi.

Yaşlı kadından duydu kendi markasını kurdu
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor

Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor - Son Dakika Ekonomi


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