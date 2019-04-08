Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadından Fadıloğlu'na "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Yaşlı Kadından Fadıloğlu'na "Hayırlı Olsun" Ziyareti

24 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun seçim öncesi ziyaret ettiği 80 yaşındaki Zeynep Türk, iade-i ziyarette bulunarak yeniden belediye başkanı seçilen Fadıloğlu'nu kutladı.

Yaşlı Kadından Fadıloğlu'na
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun seçim öncesi ziyaret ettiği 80 yaşındaki Zeynep Türk, iade-i ziyarette bulunarak yeniden belediye başkanı seçilen Fadıloğlu'nu kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "hayırlı olsun" ziyaretleri kapsamında tebrikleri kabul etmeyi sürdüren Fadıloğlu'nun son konuğu Zeynep Türk oldu.

Başkan Fadıloğlu'nu tebrik eden Türk, yeni görevinde başarı diledi, yanında getirdiği çiçeği Fadıloğlu'na verdi.

Fadıloğlu'nun yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Türk, yalnız yaşadığını anlatarak, "Başkanımız, her zaman beni evimde ziyaret ederek, halimi, hatırımı sorardı. Ben de bugün kendisini ziyaret etmek istedim. Allah, hiçbir zaman başkanımızı ve devletimizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Türk'e teşekkür eden Fadıloğlu, elini öperek, hayır dua istedi.

Bir süre sohbet eden Fadıloğlu ve Türk, hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Şehitkamil, Güncel
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