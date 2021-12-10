Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan H.G'yi (76) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'nün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve kendisine yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira aldı.

KENDİSİNİ ÖNCE POLİS SONRA HAKİM OLARAK TANITTI

Yeniden yaşlı kadını arayıp bu kez kendisini hakim olarak tanıtan zanlı, mahkeme dosyasını takip etmek için para almaya geleceğini söyledi. Dolandırıldığını anlayan H.G, durumu polise bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının evinde ve çevrede önlem alarak zanlının gelmesini bekledi. Ekipler, H.G'nin evine para almak için gelen zanlı İ.E.H'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.