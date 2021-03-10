KAHRAMANMARAŞ Yaşlı kadını alevlerin arasından kurtaran bekçi ödüllendirildi - Son Dakika

Yaşlı kadını alevlerin arasından kurtaran bekçi ödüllendirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta evde çıkan yangında mahsur kalan Bedriye Uzun'u (57) evin camını kırarak alevlerin arasından çıkarıp kurtaran mahalle bekçisi Fatih Tilki, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından ödüllendirildi.

Şehit Evliya Mahallesi'ndeki 2 katlı evde 4 Mart'ta gece saatlerinde çıkan yangında Bedriye Uzun alevlerin arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine polisle birlikte adrese giden mahalle bekçilerinden Fatih Tilki, alevlerin arasında kalan Bedriye Uzun'un yardım çığlığını duydu. Tilki, hemen evin yanında gördüğü kazmayı alarak camı kırıp yaşlı kadını kurtardı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kentte 'kahraman' ilan edilen bekçi Fırat Tilki'yi makamında misafir ederek plaketle ödüllendirdi. Bir de hediye veren Cebeloğlu, Tilki'nin canı pahasına yaşlı kadını kurtardığını belirtti. Anonsu duyar duymaz bekçilerin olay yerine gittiğini belirten Cebeloğlu, Yangın sırasında canı pahasına evin camını kırmak suretiyle oradaki bir vatandaşımızı dışarı çıkararak hayatını kurtardı. O vatandaşımızın hayatını kurtaran çarşı ve mahalle bekçimiz Fatih Tilki'yi tebrik ediyorum. Onun nezdinde bütün çarşı ve mahalle bekçimizi kutluyorum dedi.

'ÖNEMLİ OLAN CAN KAYBININ OLMAMASI'

Ödülün kendisini onurlandırdığını belirten Tilki ise o gece yaşananlarla ilgili şunları söyledi

Olay yerine vardığımızda yaşlı teyzenin çığlık atarak el işareti yaptığını gördük. Ben bu sırada ne yapabilirim diye düşündüğümde evin birinci katını gördüm. Yan tarafta dükkanın üzerine çıktım ve o sırada elime kazma geçti. Kazmayla demir korkulukları kırıp teyzeyi çıkardık. Önemli olan can kaybının olmamasıydı. Olay aklıma geldiğinde, yine olsa yine aynı şeyi yapardım. Görüntüleri izleyince de kendimle de gurur duydum açıkçası. Diğer arkadaşlarım da aynısını yapardı.