Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler - Son Dakika

Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler

24.01.2021 13:46

Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler 'Ziynet eşyası ve parası vardır' diye düşünüp girdiği evde farkedilen şüpheli ' Hırsız var' diyen yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü Şüphelilerin cami bahçesinde yatarken yaşlı kadının yalnız yaşadığını farkettikleri ve plan yaptıkları...

Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler

'Ziynet eşyası ve parası vardır' diye düşünüp girdiği evde farkedilen şüpheli ' Hırsız var' diyen yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü

Şüphelilerin cami bahçesinde yatarken yaşlı kadının yalnız yaşadığını farkettikleri ve plan yaptıkları ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da hırsızlık amaçlı girdikleri dairede, 85 yaşındaki yaşlı kadını darp edip kesici aletle öldüren iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin camide yatarken kadının yalnız yaşadığını farkettikleri, parası ve altını olabilme ihtimaline karşı daireye girdikleri ve farkedilince Şadiye Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde 5 gün önce yalnız yaşadığı evinde öldürülen Şadiye Öztürk'ün polis tarafından aranan 2'nci cinayet şüphelisi S.D., yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen cinayet şüphelileri H.K ile S.D., sorguya alındı.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen olayda bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulunmuştu. Salon duvarlarındaki kan nedeniyle olayın cinayet olabileceğini düşünen polis, konu ile ilgili çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüpheli teşhis edildi. Teşhis edilen şüphelilerden N.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii tarafında olduğu ihbarı üzerine adrese giden yunus timleri, zanlıyı cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan N.K.(59), Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olaydan 3 gün sonra cinayetin diğer şüphelisi S.D.'ninde Kepez ilçesinde olduğu bilgisi alındı. S.D.'nin bulunduğu mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli,'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Altın ve parası için daireye girmiş"

Öte yandan olayın nasıl yaşandığına dair detaylarda ortaya çıktı.

Şüphelilerden S.D'nin birkaç gün cami bahçesinde yatarken yaşlı kadının yalnız yaşadığını, ziynet eşyası ve parası olabileceğini arkadaşı N.K'ye anlattığı öğrenildi.

Bunun üzerine olay gecesi 2 şüpheliden S.D'nin kilitli olmayan balkon kapısından eve girdiği, arama yaptığı esnada yaşlı kadının farkedip 'Hırsız var' demesi üzerine, şüphelinin kadını darp edip bıçakladığı belirtildi.

Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler
Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler
Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler
Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler

Antalya, Cinayet, Kepez, Altın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler - Son Dakika


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