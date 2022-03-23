Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere para cezası - Son Dakika
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Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere para cezası

23.03.2022 10:43
Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere para cezası

Fatih'te hastaneden çıkan ve taksiye binmek isteyen yaşlı bir kadını, kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle almayan 2 taksiciye ceza kesildi.

Fatih'te hastaneden çıkan ve taksiye binmek isteyen yaşlı bir kadını, kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle almayan 2 taksiciye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih'teki bir hastanenin önünde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, yaşlı kadını kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle aracına almayan 2 taksinin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi.

H.T. ve İ.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1823'er lira para cezası uygulanırken, araçlar da 3 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, tutanakla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetlerine de bilgi verilerek 2 sürücünün çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere para cezası - Son Dakika


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