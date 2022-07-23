Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi helikopter de dâhil oldu - Son Dakika
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Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi helikopter de dâhil oldu

23.07.2022 12:44
Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi helikopter de dâhil oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan ve jandarma ekiplerince 12 gündür aranan 75 yaşındaki kadını arama çalışmalarına Aydın Filo Komutanlığından gelen skorsky tipi helikopter de dahil oldu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan ve jandarma ekiplerince 12 gündür aranan 75 yaşındaki kadını arama çalışmalarına Aydın Filo Komutanlığından gelen skorsky tipi helikopter de dahil oldu.

Süleymaniye Mahallesi'nde 12 Temmuz günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiden döndüğünde eşi Miyase Erdoğan'ın (75) evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve eşinin mahallede gidebileceği yerleri arayan Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi. Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olan kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

40'ı jandarma yaklaşık 80 kişi, yaşlı kadını bulmak için seferber olmuştu

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, ilk gün bölgede 4 Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 1 Komando Timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği ile arama çalışması başlattı. Daha sonra arama çalışmaları 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 Komando Timi, iz takip ve arama kurtarma köpeği unsurları, 1 Jandarma Trafik Timi, Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip ve yaklaşık 40 vatandaş ile devam etti.

Herhangi bir ize rastlanmadı

Edinilen son bilgilere göre, yaşlı kadını arama çalışmalarına Aydın Filo Komutanlığından gelen skorsky tipi helikopter de katıldı. Helikopter ile önce Trafik Şube Müdürlüğünce Akseki- Konya yolunda havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimin bitiminde ise Süleymaniye köyünde kaybolan Miyase Erdoğan'ı arama faaliyetine, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Kriminal Şube Müdürü ve Aile İçi Şiddet Mücadele Çocukları Koruma Şube müdürü de katıldı. Havadan arama sonucunda da herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Helikopter, Jandarma, Antalya, Akseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi helikopter de dâhil oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi helikopter de dâhil oldu - Son Dakika
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