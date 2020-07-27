Yaşlı kadını boğmaya çalıştılar, kadın bağırınca kaçtılar - Son Dakika

Yaşlı kadını boğmaya çalıştılar, kadın bağırınca kaçtılar

DÜZCE'de, apartmana girerek kapısını çaldıkları Zülfiye Uslu'ya (75) binada kiralık ev olup olmadığını soran biri kadın 2 kişi, yaşlı kadından su istedi. Eve girerek Zülfiye Uslu'yu boğmaya çalışan 2 kişi, yaşlı kadın bağırınca kaçtı. Olay, öğle saatlerde Düzce Çay Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ailesinin çalışıyor olması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu'nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu. Zülfiye Uslu'nun binada boş ev olmadığını söylemesi üzerine iki kişi, yaşlı kadından su istedi. Yaşlı kadın arkasını döner dönmez eve girmeye çalışan 2 kişi, yaşlı kadının boğazına sarıldı. Zülfiye Uslu'nun direnmesi ve çığlık atması nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi, binadan koşarak kaçıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadın durumu hemen ailesine bildirdi. Ailesi eve gelirken, polise haber verdi. Polis evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, Zülfiye Uslu'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşlı kadının bulunduğu binadan hızla çıkarak kaçan 2 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.