Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Yaşlı Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, tutuklandı.

Yaşlı Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük'te kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri girip darbettiği Nazmiye B'nin (84) masanın üstündeki parasını alıp kaçan Burhan Ö'nün (33) savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi'nde Nazmiye B'nin (84) evine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, parasının çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaşlı kadını darbeden kişinin "hırsızlık" suçundan 15, "yağma" suçundan 2 kaydı bulunan Burhan Ö. (33) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin olayın ardından Eskişehir'e gittiğini belirlemişti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 Şubat'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden çalındığı bildirilen, M.Ö'ye ait pasaport ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Eskişehir, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amik Ovası'nda Sular Yükseldi Su İsteyerek Evine Girdiği Yaşlı Kadını Dövüp, Gasbeden Zanlı Yakalandı

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:02:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]