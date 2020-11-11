Yaşlı kadını darbedip, bileziklerini gasbeden şüpheli, komşusu çıktı (2) - Son Dakika

Yaşlı kadını darbedip, bileziklerini gasbeden şüpheli, komşusu çıktı (2)
11.11.2020 16:59
TUTUKLANDIKarabük'te, komşusu Hafize Atıcı'yı darbederek, kolundaki bilezikleri gasbettiği belirlenen ve gözaltına alınan komşusu Ramazan Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Karabük'te, komşusu Hafize Atıcı'yı darbederek, kolundaki bilezikleri gasbettiği belirlenen ve gözaltına alınan komşusu Ramazan Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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