Yaşlı kadını dolandıran sahte polis nefes kesen takiple yakalandı - Son Dakika
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Yaşlı kadını dolandıran sahte polis nefes kesen takiple yakalandı

05.08.2022 19:42
Yaşlı kadını dolandıran sahte polis nefes kesen takiple yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının yaklaşık 5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen zanlı, polisin nefes kesen takibi sonucu yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının yaklaşık 5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen zanlı, polisin nefes kesen takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa'da ikamet eden ve Almanya'dan emekli olan Hatice Ü.'yü arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıtarak kadının paralarının terör örgütlerine gittiğini söyledi. Bunun üzerine panik yapan kadın, şahsın isteği üzerine toplamı yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan 298 bin 555 lira, 200 bin euro, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim etti. Olayın Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliğine bildirilmesi üzerine onlarca kamerayı izleyen ekipler, Hasan A. adlı zanlının ilçe terminalinden otobüse bindiğini tespit etti. Otobüs şoförü ile irtibata geçen ilçe polisi, olayı Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Emniyet Müdürlüğü'ne de bildirdi. Polis ekipleri, zanlıyı Bozüyük Otogarı'nda seyahat ettiği otobüste sırt çantası ile yakalayarak gözaltına aldı. Tüm para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantaya el konulurken, şüpheli ve ele geçen malzemeler Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Hasan A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Almanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadını dolandıran sahte polis nefes kesen takiple yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadını dolandıran sahte polis nefes kesen takiple yakalandı - Son Dakika
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