Yaşlı kadını dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı - Son Dakika
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Yaşlı kadını dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı

20.05.2022 18:49
Yaşlı kadını dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak 82 yaşındaki kadını dolandırdığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonrası tespit edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak 82 yaşındaki kadını dolandırdığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonrası tespit edildi. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelide yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Mayıs günü G.A. (35) ve K.K. (35) ilçede tek başına yaşayan 82 yaşındaki F.K isimli kadının evine gelerek kendilerini polis olarak tanıttı. İki dolandırıcılık şüphelisi yaşlı kadına iki kadının fotoğrafını gösterip bu kişilerin hırsız olduğunu ve evine geleceklerini söyledi. Dolandırıcılık şüphelileri yaşlı kadının evindeki yaklaşık değeri 1 ila 1,5 milyon TL olan ziynet eşyalarını muhafaza altına alacaklarını söyledi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yaşlı kadından evdeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın durumu olaydan 10 gün sonra oğluna anlattı. Annesinin dolandırıldığını anlayan T.K. ise Gülüç Polis Merkezi'ne giderek söz konusu iki şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ile KGYS kameralarını inceleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden H.A.'nın 16 Mayıs günü başka bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayından dolayı tutuklanıp Kdz. Ereğli Cezaevi'nde bulunduğu tespit edildi. Diğer şüpheli K.K. ise ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 12 bin 800 TL nakit para ile 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Dolandırıcılık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Zonguldak, Ereğli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadını dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı - Son Dakika


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