Yaşlı kadını dolandıran zanlılar parayı iç aydınlatma lambasına saklamış - Son Dakika
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Yaşlı kadını dolandıran zanlılar parayı iç aydınlatma lambasına saklamış

27.08.2022 03:24

Yaşlı kadını dolandıran zanlılar parayı iç aydınlatma lambasına saklamış Jandarma dedektifleri satıcı kılığındaki dolandırıcıları yakaladı Zonguldak'ta satıcı kılığında girdikleri bir evde yaşlı kadının para ve altınını çalan dolandırıcılar, jandarma dedektiflerinin çalışmaları sonucu...

Yaşlı kadını dolandıran zanlılar parayı iç aydınlatma lambasına saklamış

Jandarma dedektifleri satıcı kılığındaki dolandırıcıları yakaladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta satıcı kılığında girdikleri bir evde yaşlı kadının para ve altınını çalan dolandırıcılar, jandarma dedektiflerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı. Zanlıların çaldıkları parayı araçlarının iç aydınlatma lambasının arkasına sakladıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 12.30 sıralarında yaşlı kadının kapısı çalındı. Kendilerini su arıtma cihazı satıcısı olarak tanıtan 2 kişi, zorla eve girdi. Evde buldukları 10 bin TL nakit para ile 1 adet reşat altını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının ihbarı üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri (Jandarma Dedektif Timi) ve Jandarma Asayiş Timleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda 2 şüphelinin Sakarya'ya kaçtığı tespit edildi. Zonguldak ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, zanlıların aracında arama yaptı. Yapılan aramada çalınan para ve altının aracın iç aydınlatma lambasının arkasına saklandığı ortaya çıktı. İstanbul'dan geldikleri öğrenilen hırsızlık zanlılarının araca sakladığı 10 bin TL ve 1 adet reşat altın yaşlı kadına teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadını dolandıran zanlılar parayı iç aydınlatma lambasına saklamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadını dolandıran zanlılar parayı iç aydınlatma lambasına saklamış - Son Dakika
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