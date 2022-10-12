YAŞLI KADINI DOLANDIRANLAR 190 BİN EURO İLE YAKALANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 74 yaşındaki kadını kandırarak 28 bin 500 dolarını alan telefon dolandırıcıları İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcıların evinde yapılan aramada 190 bin Euro ele geçirildi.

Sapanca ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, yaşlı kadını adının organize bir suça karıştığını, soruşturma kapsamında hesabındaki paraları kendilerine vermelerini, operasyondan sonra parayı teslim edeceklerini söyledi. Eve gelen dolandırıcılar, 28 bin 500 doları aldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise giderek şikayette bulundu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri operasyon başlattı. Dolandırıcıların İstanbul'da saklandıkları eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 190 bin Euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.