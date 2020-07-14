Yaşlı kadını dolandırıcılardan Aydın polisi kurtardı - Son Dakika

Aydın'da telefon dolandırıcılarının gözüne kestirdiği 63 yaşındaki kadın, polislerin dikkati sayesinde yüklü miktardaki parasını kaptırmaktan kurtuldu. Dolandırıcıların ağına düştüğünü polisin çalışması sonucu anlayan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.63 yaşındaki kadının ifadesi doğrultusunda polis ekipleri çalışma başlattı.



Olay Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Koçarlı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki N.R.'yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Telefonda N.R.'ye hesabından terör örgütüne para transfer edildiğini ve tüm parasını çekerek kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılar yaşlı kadını hesabının bulunduğu banka şubesine yönlendirdi.



Kızı polise haber verdi



Parasını çekmek üzere bankaya doğru yola çıkan kanının panik hali kızının dikkatini çekti. N.R.'nin kızının olayı 155 Polis İhbar Hattı'na bildirilmesi üzerine sivil polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Meydandaki mobese kameralarından yeri tespit edilen kadının yanına gelen sivil polis ekipleri N.R.'nin herhangi bir işlem yapmamasını istedi. Polis ekipleri eşliğinde bankaya giden N.R. olayın dolandırıcılık şebekesinin bir oyunu olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu.



Dolandırılmaktan Aydın polisi sayesinde kurtulan yaşlı kadın polis ekiplerine teşekkür etti. Polis ekipleri de yaşlı kadını dolandırmaya çalışan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. - AYDIN