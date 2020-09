Yaşlı kadını dolandırıp paraları lüks rezidansta harcarken JASAT'a yakalandılar - Son Dakika

Yaşlı kadını dolandırıp paraları lüks rezidansta harcarken JASAT'a yakalandılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde telefonla dolandırıcılık olayına karışan 9 kişi, İstanbul'da lüks bir rezidansta JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde A.I.O isimli yaşlı bir kadın, telefonla aranarak, "adınız terör olaylarına karıştı" diyerek 350 bin lira dolandırıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri telefon ile dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak başlattıkları çalışma kapsamında Edremit ilçesinde suç işlemek için örgüt kurmak ve dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen İ.K, E.G, B.B, E.Ç, ve E.Y isimli 5 şüpheliyi İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde lüks bir rezidansta, diğer şüpheliler E.A, G.A, ve S.C'yi ise rezidansın otopark bölümünde bir otomobilde yakalandı. Ayrıca konuyla ilgili olan B.B isimli bir şahıs daha gözaltına alındı.

Lüks rezidansta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 31 adet muhtelif çapta mermi, 11 adet cep telefonu ve 2 adet araç plaka levhası ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan E.Ç, G.A ve S.C savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler örgüt lideri E.A, İ.K, E.G, B.B, E.Y ve B.B örgüt üyesi olarak sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ayrıca örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen firariler Y.A, H.Ç, E.K, B.Y, M.E, M.Y ve T.M'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.