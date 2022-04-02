Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı

02.04.2022 13:51
Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı

KÜTAHYA'da Fatma Akkaş'ı (67) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak 5 cumhuriyet altını ile 26 bin TL'sini alan K.G., polis tarafından suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA'da Fatma Akkaş'ı (67) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak 5 cumhuriyet altını ile 26 bin TL'sini alan K.G., polis tarafından suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.G.'nin Ok Meydanı Mahallesi Begonya Sokak'ta oturan Fatma Akkaş'ı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak para istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, önlem aldı. Ekipler Aftma Akkaş ile buluştuktan sonra K.G.'yi gözaltına aldı. K.G.'nin üzerinde yapılan aramada, Akkaş'a ait 5 cumhuriyet altını ile 26 bin TL ele geçirildi. Emniyete götürülen K.G.'nin, 3'ü dolandırıcılıktan olmak üzere 5 farklı dosyadan arandığı tespit edildi. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı
Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı
Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı
Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı
YORUMLAR
500
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Cumhuriyet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:48 Kaldırımı tel örgüyle kapattılar
13:45 67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:19 Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın bu caddeler kapatılacak! Alternatif yollar açıklandı
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement