Son Dakika Haberleri: Yaşlı Kadını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliye Suçüstü

Yaşlı Kadını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliye Suçüstü

57 dakika önce

ÇANAKKALE'de, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları Kadriye Gülen'i (71) bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırmaya çalışan D.T. (40) ve R.A. (37), polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yaşlı Kadını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliye Suçüstü, System.String[]
ÇANAKKALE'de, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları Kadriye Gülen'i (71) bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırmaya çalışan D.T. (40) ve R.A. (37), polis tarafından suçüstü yakalandı.

Çanakkale'de yaşayan Kadriye Gülen'i dün telefonla arayan D.T. ve R.A., kendilerini başkomiser olarak tanıttı. Dolandırıcılar Gülen'e, "Bankalardaki hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Ayrıca Diyarbakır'daki bir kuyumcu soygununda sizin kimlik bilgileriniz çıktı. Evinizdeki altınlarda parmak izi arayacağız" diyerek, bankadaki parasını ve altınlarını istedi. Paniğe kapılan Kadriye Gülen, evdeki altınlarını da alarak parayı çekmek için bankaya gitti. Olayı haber alan Kadriye Gülen'in yakınları, polise arayarak dolandırılabileceği konusunda ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Caddesi'nde bankadan çektiği para ve altınlarla dolandırıcıların yanına doğru giden Kadriye Gülen'i buldu. Polisler, Gülen'e kendisiyle iletişime geçenlerin dolandırıcı olduğu bilgisini verdi. Gülen, polisin talimatı doğrultusunda dolandırıcılar ile buluşmak için Barbaros Mahallesi İbrahim Bodur Anadolu Lisesi yakınlarına gitti. Kadriye Gülen, 20 bin TL ile 7 altın bilezik, bir de altın set ile çok sayıda yüzüğün yer aldığı 37 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim ettiği sırada polis, D.T. ve R.A'yı suçüsyü yakaladı. 

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:03 Kaynak: DHA

Polis, Çanakkale, Güncel
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